Partnerhoroskop: Fische & Jungfrau - Sie sind sehr unterschiedlich

Fische & Jungfrau werden viele Unterschiede zwischen sich entdecken. Doch das macht den Reiz aus! Was das Partnerhoroskop über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Das wird eine interessante Kombination! Denn beide Sternzeichen sind sehr unterschiedlich in ihren Charakteren und Lebenseinstellungen. Aber gerade das ist das Spannende an dieser Kombination. Denn Unterschiede befeuern eine Beziehung und halten lange neugierig auf einander.

Eine Partnerschaft zwischen Fischen und Jungfrau könnte also durchaus klappen. Jungfrauen zeichnen sich vor allem durch ihre praktische und realistische Seite aus. Sie haben fast immer einen Plan und gehen nach ihm vor. Jungfrauen verlieren sich nicht in Träumen und haben klare Ziele für die Zukunft. Die Jungfrau hält am Rand ihres Horizontes an, wo man den Himmel berühren kann. Für sie fängt da ein anderer Bereich an, voll von Fremdem und Neuem, von Flüchtigem und Phantasie…

Gerade dafür interessieren sich Fische. Für den Fisch ist gerade alles, was mit Träumen und Irrealem zu tun hat, äußerst nah und verständlich.

Zuerst bezweifelt der Fisch die logische und vernünftige Welt der Jungfrau. Er nähert sich dieser Welt vorsichtig an. Am Ende kann er die Standpunkte der Jungfrau ernsthaft in Frage stellen. Die Jungfrau arbeitet sehr hart für Sicherheit und ein solides Fundament in ihrem Leben. Fische dagegen geben mal gerne Geld aus für Dinge, die ihr als völlig unnützlich erscheinen.

Gegensätze sind in dieser Kombination erkennbar. Aber genau das macht diese Partnerschaft aus! Genau das finden die beiden unwiderstehlich aneinander.

Liebe bringt uns das, was uns gefehlt hat. Jeder strebt danach, zu einem Ganzen zu werden. Das macht eine Liebe noch stärker.