September-Vollmond am 18.09.2024: So wirkt der magische Supermond in den Fischen

Wenn der Vollmond in der Nacht von dem 17. auf den 18. September am Himmel zu sehen sein wird, ist er der Erde so nah wie noch kein anderer Vollmond in diesem Jahr. Darum wird er in dieser Zeit auch als sogenannter Supermond bezeichnet, der in dieser Form alle 12 bis 13 Monate auftritt. 357.500 Kilometer trennen uns dann von ihm, was ihn größer erscheinen lässt. Der nächste und noch größer wirkende Supermond folgt einen Monat später im Oktober.