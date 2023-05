Partnerhoroskop: Fische & Schütze - Eine herausfordernde Beziehung

Bei Fischen & Schützen fliegen manchmal die Fetzen. Sie müssen miteinander reden können. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Diese Sternzeichen scheinen einander so ähnlich wie Zwillinge zu sein. Kein Wunder, dass sie sich bei ihrer Begegnung wie Seelenverwandte fühlen. Vielleicht kannten sie sich in einem früheren Leben? Doch genau wie Fische und Schütze ähnlich sind, sind sie auch unterschiedlich.

Beide sind Schwärmer und Idealisten. Was sie vor allem auszeichnet, ist ihre Hilfsbereitschaft. Sie helfen nicht nur anderen gerne - für einander sind sie stets da.

Beim Sex funktioniert alles bestens. Denn: Beide sind sehr leidenschaftlich! Sie können kaum die Finger voneinander lassen. Voller Sehnsucht und Lust widmen sie sich der körperlichen Seite der Liebe. Die Experimentierfreude der beiden bringt noch das gewisse Etwas in diese schon ohnehin heiße Kombination.

Klingt vielleicht mehr nach einer Liebesaffäre als nach einer Beziehung? Das kann sein, denn sie eilen sich nicht, zu heiraten. Denn beide wissen auch ihre Freiheit zu schätzen. Sowohl die geselligen Fische, als auch der zielstrebige Schütze.

Wenn Sie wirklich zusammen sein wollen, werden Sie Einiges durchmachen müssen - so lässt sich das Partnerhoroskop deuten. Und das hat viel mit den astrologischen Elementen zu tun:

Der Schütze ist ein Feuerzeichen. Drängend und ungeduldig, er muss in jeder Situation sofort wissen, was zu tun ist. Seine Ungeduld richtet sich viel zu oft an seinen Partner. Besonders weil Fische das Leben wesentlich entspannter sehen. So passiert, dass der Schütze Fische als Schwächlinge wahrnimmt, und Fische den Schützen als einen nervigen "Besserwisser" empfinden. Das kann zum heftigen Streit führen.

Dieses Paar aus Schütze und Fische muss lernen, einander zu akzeptieren. Bei Auseinandersetzungen rettet Sie nur Kommunikation. Gehen Sie einander aber nach dem Streit lieber kurz aus dem Weg, um sich abzukühlen. Dann versuchen Sie, ehrlich miteinander zu reden.