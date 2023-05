Partnerhoroskop: Fische & Skorpion - Perfekte Ergänzung!

Fische & Skorpion streiten ab und zu, doch in der Tat sind sie perfekt füreinander. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Diese beiden Sternzeichen sind einander so ähnlich! Die Übereinstimmung an Eigenschaften ist überraschend. Fische und Skorpion können sich von Anfang an prima verstehen und sich auf eine gemeinsame Beziehung freuen. Aber so ähnlich wie die beiden auch sind, so unterschiedlich sind sie auch. Langweilig wird diese Kombination nicht!

Beide Sternzeichen haben vor allem eins gemeinsam: Sie sind dem Element Wasser zugeordnet. Wasser symbolisiert Gefühle, das Innerpsychische. Es steht außerdem für Seelentiefe, was beide Sternzeichen aufweisen können. Von daher kommunizieren sie ohne Schwierigkeiten miteinander. Sie brauchen nicht unbedingt viele Worte, um eine erfüllende Verbindung zu haben. Empfinden und Fühlen ist für sie manchmal bedeutender.

Da beide in diesem Sinne gleich veranlagt sind, stellen sie das gegenseitig auch nicht in Frage. Das Bauchgefühl zählt bei Fischen und Skorpion viel mehr, als Fakten.

Grundsätzlich sind Fische und Skorpion sich fast immer einig bei ihren gemeinsamen Entscheidungen. Sowohl bei großen, als auch bei alltäglichen.

Da zwei Menschen nicht komplett gleich sein können, muss man die Unterschiede zwischen den beiden auch im Auge behalten: Es fällt vor allem auf, dass der Skorpion etwas kontrollierend in einer Beziehung sein kann. Fische sind dagegen entspannter. Sie lassen den Dingen ihren Lauf. Falls etwas nicht so läuft, wie geplant, können sie sich doch immer in ihre Traumwelt zurückziehen. Und da Fische gerne träumen, sind ihre Luftschlösser prächtig.

Das wird aber gut für die Beziehung, weiß das Partnerhoroskop. Fische helfen dem Skorpion, den Alltag gelassener zu nehmen. Skorpione dagegen bringen Fischen bei, wie man sich besser durchsetzen kann.

Im Laufe der Zeit können aber auch Probleme in der Beziehung auftreten. Denn Fische sind bindungscheu. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden überwiegen aber die Unterschiede. Und das ist schon eine gute Voraussetzung.