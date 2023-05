Jungfrau und Fische sind sehr unterschiedlich. Trotzdem können sie sich gut verstehen. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Diese Beziehung kann spannend werden. Jungfrauen zeichnen sich vor allem durch ihre praktischen Eigenschaften aus. Mit Geld, zum Beispiel, gehen sie immer vorsichtig um. Jede Entscheidung, die sie treffen, ist genau überlegt. Ziele und Träume hat die Jungfrau durchaus, was Ihren Partner angeht.

Nun hier kommt ihre praktische Seite wirklich zugute. Denn sie betrachtet alles realistisch und kann somit erfolgreicher werden. Die Jungfrau steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Sie schaut Problemen direkt ins Gesicht und packt sie mutig an. Das Partnerhoroskop der Jungfrau sagt: Gerade deshalb ist diese Sternzeichen-Kombination so interessant. Fische sind ein Wasserzeichen. Und so wie Wasser in alle möglichen Richtungen fließen kann, so treibt es auch Fische.

Fische knüpfen sehr leicht Bekanntschaften und Kontakte. Darin liegt der Kern ihrer Existenz. Doch sie sind auch leicht beeinflussbar – das kann sich leider auf ihre Treue in einer Beziehung übertragen. Ihre innere Welt ist sogar reicher als das, was sie im wahren Leben erleben. Fische malen sehr gerne alles Mögliche in ihren Träumen aus. Sie können stundenlang vor sich hin fantasieren. Deswegen nähern sich Fische Jungfrauen zuerst etwas vorsichtig an. Denn so viel Sachlichkeit und Vernunft ist ihnen fremd.

Gerade im Alltag wird das sichtbar. Zum Beispiel, wenn Fische Geld für einen teuren Urlaub auf einer fernen Insel im Indischen Ozean ausgeben. Das Partnerhoroskop "Jungfrau & Fische" merkt: Sie sind schon unterschiedlich. Aber die Anziehung zwischen Ihnen ist fast magnetisch. Fische sind eigentlich in der Umgebung der Jungfrau immer zu finden – ob Freunde, Kinder oder Partner. Sie brauchen einander, weil sie einander perfekt ergänzen können.