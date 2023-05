Partnerhoroskop: Krebs & Fische - Sie träumen vor sich hin...

Krebs und Fische sind verträumt und mysteriös. Ihre Köpfe sind eine Geheimwelt. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Das Partnerhoroskop "Krebs & Fische" wird Sie sicher erfreuen. Denn das kann eine der besten Sternzeichen-Kombinationen für eine Beziehung sein.

Beide sind tiefe Seelenwesen – die Liebe zwischen ihnen wird wirklich zu etwas Schönem. Alles, was man sich unter Liebe als romantisch vorstellet, spielt sich zwischen diesen Sternzeichen ab. Beide sind vor allem äußerst im Einklang mit ihren inneren Welten.

Fische ziehen sich gerne in ihre Traumwelten zurück und träumen vor sich hin – manchmal bleiben sie in ihren Luftschlössern viel lieber, als sich in der realen Welt zu bewegen. Krebse stecken sehr viel Kraft in das Schaffen einer perfekten Bleibe, wo sie sich ebenfalls gerne zurückziehen.

Krebse und Fische können sich ineinander verlieren und auflösen, wie in einem warmen See. Und wenn sie auftauchen, freuen Sie sich erneut aufeinander. Dadurch, dass sie so viel Zeit mit ihren Gedanken verbringen, ist ihre Fantasie unendlich. Krebse und Fische haben einander immer genug zu sagen. Kreativität blüht in dieser Beziehung wie Frühlingsblumen. Zusammen werden sie sicher neue Horizonte erreichen.

Für ganz viel Harmonie muss am besten wenigstens ein von den Sternzeichen etwas "erdig" sein. Das heißt, zum Beispiel den Aszendenten im Stier, in der Jungfrau oder im Steinbock zu haben. Dann stellt der Alltag fast keine Probleme für die beiden. Sie vereinbaren das ganz normal mit ihrer verträumten Wahrnehmung der Beziehung. Sonst können Kleinigkeiten zum Streit führen. Aber haben Sie keine Angst: Ihre tiefe Liebe wird eine Lösung immer möglich machen. Eine langfristige Beziehung zwischen diesen Sternzeichen hat sehr gute Chancen!