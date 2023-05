Partnerhoroskop Krebs & Widder - Wird das was?

Krebs und Widder lieben und streiten intensiv. Es wird schön, es wird aufregend. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Die Wahrheit ist: Beziehungen sind nicht immer leicht und locker. Auch bei dieser Kombination ist das der Fall. Aber keine Angst – das bedeutet keineswegs, dass eine Liebe unmöglich ist! Sie werden einfach viel miteinander erleben können.

Sie werden viel an einander entdecken. Beide Sternzeichen haben unterschiedliche Lebensprinzipien. Der Krebs ist vor allem ein Haus- und Familienmensch. Das sieht man sofort, wenn man bei ihm zu Gast ist. Ein traumhaft schönes Zuhause, jedes Möbelstück hat seinen Platz und aus dem gemütlichen Wohnzimmer möchte man gar nicht raus. Man braucht nur noch die Lieblingsmusik im Hintergrund, und schon hat der Krebs seine ideale Welt in seinen vier Wänden. Von hier aus überlegt er seine Erfahrungen "von draußen", hier lebt er sich aus. Liebe hat für ihn viel mit Sicherheit zu tun: Mit einem Partner an seiner Seite fühlt er sich mutiger.

Der Widder ist das genaue Gegenteil. Dieses Sternzeichen voller Tatendrang nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn er etwas will oder wenn ihn etwas stört, werden Sie sicher sofort darüber Bescheid wissen! Sein Element ist Feuer, und das sieht man ihm an: Leidenschaftlich, schnell, energisch. So ist er auch in der Liebe, was den eher zurückhaltenden Krebs zunächst überfordern kann.

Der Sex wird für Krebs und Widder überwältigend. Denn selbst wenn der Krebs beim ersten Blick bescheiden wirkt, kommt in der Sicherheit seiner vier Wände seine ganze Leidenschaft zum Ausdruck.

Sie werden schon ihre Streite haben Die Partnerschaft funktioniert aber am besten, wenn die Rollenaufteilung eher klassisch ist. Der Tipp, um Auseinandersetzungen möglichst gut zu überleben: Ein Ausgleich zwischen Ruhe und Aktivität.