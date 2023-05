Partnerhoroskop: Schütze & Fische - das perfekte Paar

Sie bilden ein nahezu ideales Paar! Denn diese Sternzeichen sind derart ähnlich, sie fühlen sich manchmal wie Zwillinge. Das sorgt für ganz viel Vertrauen – eine gute Voraussetzung für Ihre Beziehung! Mehr im Partnerhoroskop "Schütze & Fische".

Fische träumen gerne vor sich hin. Ihre Fantasiewelt ist so bunt, sie möchten dort am liebsten für immer bleiben. Denn wozu muss man noch in die Welt raus, wenn das Leben eher irgendwann vorbei ist? Alles fließt, alles verändert sich – das ist ihre Devise.

Wobei verstehen Sie nicht falsch: Fische sind keine Spaßverderber. Sie gehen gerne aus, sind immer die ersten und letzten auf der Tanzfläche und schließen leicht neue Freundschaften. Sie haben nur diese mystische Seite, der sie sich manchmal gerne hingeben.

Der Schütze ist auch ein Idealist und Träumer, denn er sieht das Leben als ein großes Abenteuer. Er ist gespannt darauf, was ihn in der Zukunft erwartet, merkt das Partnerhoroskop "Schütze & Fische". Daher fängt die Liebe mit Fischen für ihn sehr aufregend an. Vom Anfang an schaffen die beiden eine unbeschreiblich schöne Intimität – viel körperlicher Nähe macht diese Beziehung für die Sternzeichen noch glücklicher.

Ständig sind sie von einer Sehnsucht getrieben, die sie nicht immer bestimmen können. Dadurch wird der Sex einfach unvergesslich – beide geben sich ihrer Lust vollkommen hin. Denn so scheinen sie ihre verlorene Ganzheit wiederzufinden.

Das Verhältnis zur Ehe und Langzeitbeziehungen ist ähnlich bei beiden – sie wollen sich nicht unbedingt fest binden. Das wird eine Befreiung für beide. In dieser Hinsicht bleiben ihnen viele schmerzhafte Diskussionen erspart.

Das Partnerhoroskop "Schütze & Fische " sagt: Dieses Paar wird eine pulsierende, romantische Beziehung erleben!