Waage und Widder: Der eine will bewundern, der andere bewundert werden. Was das Partnerhoroskop über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Wie bekannt, ziehen sich Gegensätze an. Und nicht nur das, sagt das Partnerhoroskop von Waage und Widder. Unbewusst sucht der Mensch immer nach dem, was ihm an sich selbst fehlt, um sich möglichst komplett fühlen zu können. Genau deswegen sind die Unterschiede bei dem Partner so reizend und zugleich frustrierend! Das wird eine spannende Kombination.

Jeder hat vor Beginn einer Liebesbeziehung gewisse Vorstellungen, wie diese Beziehung ablaufen soll. Manchmal sind sie sehr anspruchsvoll formuliert, manchmal eher vage. Aber jedes Sternzeichen denkt über die Liebe nach. Und kaum eines tut das so intensiv, wie die Waage !

Ihre primären Sehnsüchte sind Harmonie und Frieden. Und dafür ist sie für alles bereit. Das führt manchmal zu Irrtümern. Denn in ihrer Eile nach Streitvermeidung stolpert sie über die eigenen Füßen. So leicht bringt man die Waage nicht aus der Fassung. Aber wenn jemand in dieser Partnerschaft das kann, dann sicher der Widder! Er hat eine angeborene Lust zum Streiten. Da kommt man daran nicht vorbei. Die friedliebende Waage muss sich auf stürmische Szenen vorbereiten!

Sex ist für den Widder absolut wichtig bei einer Beziehung. Das macht er deutlich. Und das zieht die Waage in dieser Partnerschaft auch an. Denn endlich ist jemand da, der ihre heimlichen Wünsche verwirklichen kann. Frieden und ein ruhiges Zusammenleben schaden nicht. Aber Pfeffer braucht die Mischung auch. Denn ohne Spannung schleicht Eintönigkeit in eine Beziehung rein.Eigentlich wäre das die perfekte Kombination. Die Waage will bewundern, der Widder bewundert werden.