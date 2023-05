Tarot: Das bedeuten acht Kelche

Tarot-Karten wie die "Acht Kelche" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der acht Kelche...

Die Tarot-Karte "Acht Kelche" steht für eine große Fülle von wirklich gelebtem Leben, von vielfältigen Erfahrungen und erreichten Ergebnissen. Dennoch müssen Sie jetzt weitergehen. Ein Stillstand würde selbst die bisherigen Resultate gefährden. Hier geht es auch um Gefühle, die so groß sind, dass wir sie nicht mehr in einzelnen Kelchen in die Hand nehmen können; Gefühle, die uns ziehen und tragen.

Zwar ist der Weg ins Unbekannte oft genug auch düster. Jedoch sind weder Finsternis noch Einsamkeit angesagt. Tag und Nacht haben jeweils eine eigene Klarheit, und es gibt ein Licht, das Sie nie verlässt.

Es ist nicht einfach, gewohntes Terrain aufzugeben. Vielleicht ist es jetzt jedoch Zeit, sich von Errungenschaften und Gewohnheiten abzuwenden, die zwar ein gewisses Auskommen, aber keine richtige Freude bedeuten.

Ein Neuanfang kann Ihnen die Erfahrung bringen, dass es eine Lust ist, sich wieder in Bewegung zu setzen und die Lebendigkeit in Ihnen und um Sie zu spüren.