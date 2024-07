Glückstage-Horoskop ab dem 22.07.24: Sonne und Neptun bringen jetzt das große Glück!

Wenn die Sonne, Symbol der Selbstbewusstheit und Authentizität, auf Neptun, den Herrscher des Unbewussten und der Magie, trifft, vereinen sich zwei Mächte, die den Alltag verzaubern und Sie hinter die Fassade des oberflächlichen Dahinlebens blicken lassen. Denn dieser Aspekt fördert eine mächtige Mischung aus Selbstbewusstsein und intuitivem Wissen in Ihnen zutage.

Diese nahezu mystische Verbindung ist ideal, um Ihre inneren Eingebungen und Träume positiv in Ihre alltäglichen Routinen einfließen zu lassen und Ihnen zu verdeutlichen, was Ihr Leben wahrhaft glücklich und erfolgreich macht.

Oft kennt unser Unbewusstes unsere wahren Bedürfnisse besser als unser Verstand und unsere Lebenserfahrung. Der montägliche Trigon-Aspekt zwischen Sonne und Neptun bietet Ihnen nun die Gelegenheit, sich der Weisheit Ihres Unbewussten hinzugeben. Vertrauen Sie daher in dieser Woche mehr als sonst auf Ihre Intuition und Ihr Bauchgefühl, besonders wenn Sie vor wichtigen Entscheidungen stehen. Dann wirkt sich die Kraft von Sonne und Neptun in allen Lebensbereichen aus, sei es in der Liebe, im Beruf oder in finanziellen Angelegenheiten. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Träume zu verwirklichen und Ihren Zielen näherzukommen.

