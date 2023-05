Tarot: Das bedeuten zehn Kelche

Die Tarot-Karte "Zehn Kelche" über die Liebe: Mit offenem Herzen können Sie große Energien aufnehmen und austeilen. Sie sind wie ein Kraftfeld, in dem Sie und andere sich wohl fühlen. Die Kunst ist, sich zu trauen, einen Lebensentwurf zu wagen, der alle Quellen erschließt und fruchtbar macht.

Die Tarot-Karte "Zehn Kelche" über das Glück: Sie erleben Freuden, die Sie wie Geschenke erhalten, die aber im Endeffekt Ergebnisse Ihrer Bereitschaft sind, offen zu sein und zu empfangen.

Die Tarot-Karte "Zehn Kelche" über den Erfolg: Ihre Wünsche verwirklichen sich in einem bunten, facettenreichen Leben. Sie finden Lieben und Beziehungen, die Sie ganz erfüllen. Verstehen Sie, was andere sagen – und was sie tatsächlich meinen. Ihre Bereitschaft, mit Beziehungen und Situationen kreativ umzugehen, ist es, die Ihre Sehnsüchte erfüllt.