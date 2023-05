Tarot: Das bedeutet der Ritter der Kelche

Tarot-Karten wie der "Ritter der Kelche" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Ritter der Kelche...

Das will die Tarot-Karte "Ritter der Kelche" Ihnen sagen: Sie sind eine liebevolle Persönlichkeit, aufrecht, geradeheraus, offen. Von Kopf bis Fuß sind Sie gewappnet für die Liebe. Wie die Fische ihrem Element ergeben sind, so folgen Sie Ihren großen Gefühlen und Sehnsüchten. Die Tarot-Karte "Ritter der Kelche" erinnert an die Gralsuche und an die Minne der Ritterzeit. Er zieht praktische Konsequenzen aus seinen Gefühlen.

Ihre aktuellen Fragen an das Tarot erfordern eine ebensolche Konsequenz. Die Flügel an Helm und Schuh verweisen auf Ihre beflügelte Fantasie. Ein beschwingtes Lebensgefühl stellt sich dar, aber auch die Gefahr, in eine Traumwelt zu flüchten, sich abzupanzern und zu verhärten.