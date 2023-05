Tarot: Das bedeutet die Kraft

Tarot-Karten wie "Die Kraft" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der Kraft...

Das will die Tarot-Karte "Die Kraft" Ihnen sagen: Leben Sie mit dem Löwen in Ihnen! Sie brauchen dieses aufregende Kribbeln und "Im-Mittelpunkt-Stehen". Wenn Sie mit Ihrem Löwen auf Du und Du sind, trauen Sie sich im Leben viel zu. Sie gehen mit Energie an Probleme heran und schaffen sich, was Sie brauchen. Den Löwen in sich zu bändigen und zu fordern, heißt, zu zeigen, was Sie können und mit Ihrer Lebensenergie nicht auf Sparflamme zu kochen. Wenn Sie sich dem Spiel der Kräfte hingeben und sagen können: "Ja, das ist mein Spiel", verkörpern Sie die kraftvolle Freude, die jemand hat, der sein Metier kennt und genießt.

Oft glauben wir, wir hätten zu wenig Energie, müssten Energie tanken wie eine leer gewordene Batterie. Wie die Sonne aber ist unsere Lebensenergie immer vorhanden, sie ist manchmal nur versteckt. Nehmen Sie Konflikte als Herausforderungen, mit denen Sie spielerisch-kämpferisch umgehen. Sie sind immer auch Reibungen und Berührungen, in denen alles Mögliche – Nähe, Wärme, Puls, Lebensfreude, Feuerwerke... – steckt. Und gerade das ist die Nahrung, die Ihr Löwe braucht.