19. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch, das verspricht ein erfolgreiches und glückliches neues Lebensjahr zu werden! Der Schütze-Mond verleiht Ihnen Optimismus, Feuer und jede Menge Energie. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Sie wissen, was Sie wollen. Sehr beeindruckend! Dazu kommen noch die liebevollen Schwingungen von Venus, die genau an Ihrem Geburtstag in einen positiven Winkel zum Mond steht. Mischen Sie sich ruhig öfter mal unters Volk, wer weiß, was und wer demnächst alles auf Sie wartet!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. April (Glückliche Fügungen), 26. – 28. Juli (Vertrauen), 28. – 30. September (Fülle).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Interessante Begegnungen, lukrative oder berufliche Chancen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles, was ich tue, wird ein Erfolg.

An diesem Tag geboren: Nikolaus Kopernikus, Seal, Lee Marvin, Falco, Beth Ditto.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine neue, bereichernde Erfahrung wartet auf Sie.

