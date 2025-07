Das Wochenende ab dem 19.07.2025 verhilft 3 Sternzeichen zu mehr Selbstliebe und Zufriedenheit!

Das Sternzeichen Steinbock sollte sich an diesem Wochenende mehr Zeit für die eigenen Bedürfnisse einräumen. Gewissenhaft, wie Sie nun einmal sind, kümmern Sie sich stets um Ihre Pflichten und die Belange der Mitmenschen. Doch jetzt ermahnt Sie dieser Mond, sich selbst mehr Liebe zu schenken. Das gelingt am Samstag besonders, indem Sie Ihre Gesundheit unter die Lupe nehmen. Es kann nicht schaden, Check-Ups beim Arzt zu planen, wenn Sie schon länger Beschwerden plagen. Auch gesundes Essen und frische Luft tun Ihnen gut.

Die Mondpause am Sonntag schenkt Ihnen dann die Gelegenheit zur Selbstreflexion. Was wollen Sie in der kommenden Zeit verändern? Welche Hindernisse stehen Ihnen im Weg? Sie finden neue Perspektiven und Möglichkeiten, die Sie in der nächsten Woche austesten möchten. Vor allem die Löwe-Saison ab dem 22. Julia hilft Ihnen, selbstbestimmt Ihren Eingebungen zu folgen.

Am Sonntagabend stimmt Sie der Mond in den Zwillingen fröhlich. Sie lassen den Tag gern mit einem geliebten Menschen ausklingen. Dabei warten anregende Gespräche und viel Spaß!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie sich jetzt mehr auf Ihr eigenes Wohlergehen konzentrieren. Wenn Sie mehr Selbstliebe praktizieren, wird auch das Verhältnis zu Ihren Mitmenschen direkt harmonischer.