Diese 4 Sternzeichen erleben ab dem 18.07.2025 trotz rückläufigem Merkur tolle Glückswochen!

Merkur in Ihrem Zeichen unterstützt Sie, und das ändert sich auch nicht, wenn der Planet plötzlich rückwärts läuft. Sie werden jetzt dazu inspiriert, Neues zu wagen und geben auch bei Hindernissen nicht auf. Der Löwe-Neumond am 24. Juli unterstützt Sie sogar zusätzlich in Ihren Vorhaben. Sie stecken voller Selbstbewusstsein und können sich überall erfolgreich behaupten. Unter diesen Voraussetzungen lässt sich jetzt viel auf die Beine stellen.

Am 18. Juli ereignet sich dazu ein Venus-Merkur-Sextil, das Ihnen noch mehr Leichtigkeit schenkt und Sie zusätzlich vorwärtstreibt. Sie sind redegewandt und knüpfen interessante Kontakte, die wichtig für Ihre berufliche Zukunft sind. Löwe-Singles könnten mit ihrer strahlenden Aura sogar jemanden zum Verlieben anziehen.