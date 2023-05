Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das sind tolle Aussichten für das nächste Lebensjahr! Merkur und Venus sorgen dafür, dass es in allen Bereichen wie geschmiert läuft. Sei es nun der Notfallplan für die kriselnde Beziehung, der gesundheitliche Rat oder das interessante Jobangebot, Sie erhalten kosmische Unterstützung, wenn Sie sie gerade brauchen. Auch Weiterbildungen stehen unter guten Sternen.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. März (kluge Vorgehensweise), 5. – 7. September (glückliche Fügungen), 17. – 19. November (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, neue Bekanntschaften und Offenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne jeden Tag etwas dazu.

An diesem Tag geboren: Mel Gibson, Michael Schumacher, Konrad Duden.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Allen zu zeigen, was in Ihnen steckt.

