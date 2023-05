Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit großen Sprüngen ist im nächsten Lebensjahr nicht zu rechnen, mit großen Dramen aber auch nicht. Die Sterne üben sich in Zurückhaltung und geben Ihnen damit die Gelegenheit, das zu machen, was Sie schon immer mal vorhatten. Vielleicht finden Sie ein neues Hobby, betätigen sich ehrenamtlich oder kümmern sich verstärkt um Ihr gesundheitliches Wohl. Beruflich sollten Sie immer einen Schritt nach dem anderen machen, setzen Sie auf die kleinen Etappensiege, dann kommen Sie am Ende ebenfalls an Ihr Ziel. Alleingänge sollten Sie sich aber verkneifen. Der Mond rät, sich zuerst mit den Menschen aus Ihrem Umfeld abzustimmen, bevor Sie gleich handeln.

Ihre besten Zeiten: 16. – 20. April (Liebesglück), 16. – 18. August (Harmonie), 3. – 5. November (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, Selbstbewusstsein und mehr Lebensfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß das Gute im Leben zu schätzen.

An diesem Tag geboren: Ernst Barlach, Isaac Asimov, Cuba Gooding Jr., Christy Turlington.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Das wunderbare Gefühl, jemandem eine Freude zu machen.

