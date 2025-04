Die himmlischen Kräfte in der Woche ab dem 07.04.2025 lassen diese drei Sternzeichen erstrahlen!

Kennen Sie diese kleinen, lästigen Alltagsaufgaben, die wir immer vor uns herschieben, weil es doch so viel Wichtigeres gibt? In dieser Woche treiben der direktläufige Merkur, Mars und Uranus Sie dazu an, genau diese endlich anzugehen. Jetzt arbeiten Sie in Windeseile einen Punkt nach dem anderen von Ihrer To-do-Liste ab und fühlen sich mit jedem abgeschlossenen Projekt besser und besser. Ein kleiner Frühlingsputz für Ihren Alltag, so könnte man sagen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Venus meint es zum Glück ebenfalls gut mit Ihnen, sodass auch die Selbstliebe nicht zu kurz kommt. Besser geht es kaum! Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Pausen.