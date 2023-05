9. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Ihre Wassermann-Sonne verbindet sich denkbar positiv mit Überraschungsspezialist Uranus, der ja auch Ihr Herrscherplanet ist. So manch plötzliche Wendung könnte sich im nächsten Lebensjahr als echter Glücksfall entpuppen! Das bedeutet nicht, dass Sie die Hände nur in den Schoß zu legen brauchen. Es ist eher so, dass sich überall da, wo Sie bisher vergeblich gekämpft haben, endlich eine Lösung abzeichnet, die vorher nicht absehbar war. Seien Sie auch nicht zu schüchtern am Arbeitsplatz, rücken Sie ruhig heraus mit Ihren großartigen Ideen!

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. April (Hoffnung), 19. – 21. Mai (Karriere), 12. – 14. Oktober (Freunde).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine strahlende Aura, innere Stärke und nette Menschen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich stelle mich neuen Aufgaben.

An diesem Tag geboren: Cassandra Steen, Mia Farrow, Thomas Bernhard, Magdalena Neuner, André Kostolany.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf unerwartete und positive Ereignisse.

