Stier-Saison ab 19.04.2025: Auf 3 Sternzeichen wartet eine genussvolle und lehrreiche Frühlingszeit!

Während die zuvor herrschende Widder-Saison unser Selbstbewusstsein gestärkt hat und passend zum Frühlingsstart zu Veränderungen animierte, erinnert die Stier-Saison hingegen daran, bisherige Erfolge auch entsprechend zu zelebrieren sowie zu sichern und das Leben mehr zu genießen! Kein Wunder, denn immerhin ist der Stier ein Meister darin, die Vorzüge des Lebens auszukosten und dennoch auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.

In den nächsten Wochen wächst das Verlangen nach Genuss, Entspannung und Geselligkeit. Wir gehen alles etwas ruhiger an, können Rückschläge gelassen annehmen und dennoch weiterhin entschlossen unsere Ziele verfolgen. Anders als noch in der Widder-Saison will man nicht mehr alles gleichzeitig erreichen und stürmt nicht mehr unüberlegt voran, sondern wird sich bewusster, wofür sich der eigene Kraftaufwand überhaupt lohnt und wofür nicht.

Das wird auch noch einmal im Hinblick auf den rückläufigen Pluto im Wassermann ab dem 4. Mai 2025 verdeutlicht. Diese Konstellation hilft dabei, alte Denkmuster aufzubrechen, schlechte Routinen zu ändern und Neuanfänge zu wagen. Dank des ausdauernden Stiers haben wir die nötige Energie dafür. Doch auch die Natur erscheint uns unter dem Einfluss des Erdzeichens besonders verlockend. Wir können an der frischen Luft besonders gut entspannen, den Energiehaushalt im satten Grün aufladen und manch einer könnte auch seinen grünen Daumen entdecken.

Während mit der Widder-Sonne der Fokus auf dem schnellen Erfolg lag, verhilft die Stier-Sonne zu mehr Ausdauer und Geduld. Statt nach neuen Erlebnissen und Nervenkitzel sehnen wir uns nach Stabilität, egal ob in Beziehungen oder finanzieller Hinsicht. Das bietet die Möglichkeit, sich intensiv mit langfristigen Zielen auseinanderzusetzen und neue Zukunftspläne zu schmieden.

Allerdings neigt man unter dem gemächlichen Stier-Einfluss auch dazu, etwas träge zu werden, unflexibel auf Neuerungen zu reagieren und stur auf seiner Meinung zu beharren. Das gilt besonders, wenn Kommunikationsplanet Merkur ab dem 10. Mai ebenfalls im Stier steht.

Stiere sind zuverlässige und bodenständige Persönlichkeiten, und ganz egal, ob zwischenmenschliche Beziehungen, neue Anschaffungen oder die eigenen Träume, in der Stier-Saison wird uns klar, was wirklich zählt und worauf man doch gut verzichten kann. Vor allem der Vollmond im Skorpion am 12. Mai regt noch einmal zur Innenschau an und birgt transformierende Energien.