Glücksplanet Jupiter beschert diesen 3 Sternzeichen ab dem 14.04.25 eine wahre Traumwoche!

Jupiter steht in dieser Woche günstig zu Ihrem Zeichen und sorgt dafür, dass Sie das Beste aus den letzten Tagen Ihrer diesjährigen Saison machen können. Schöpfen Sie die Chancen des Universums noch mal voll aus, bevor die Sonne Ihr Zeichen am Samstag verlässt und in den Stier wechselt. Sie sind dank der Unterstützung des Glücksplaneten bestens gelaunt und genießen diese Osterwoche in vollen Zügen. Außerdem kehrt Merkur am Mittwoch in Ihr Zeichen ein und sorgt für kluge Gedanken und die richtigen Worte. Was für glorreiche Aussichten!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Diese Energie sollten Sie nutzen, um auf der Arbeit allen zu zeigen, was in Ihnen steckt! Wenn Sie Gas geben, könnte schon bald eine Beförderung auf Sie warten!