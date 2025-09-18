Am Wochenende ab dem 20.09.2025 werden 3 Sternzeichen vom kosmischen Glück verwöhnt!
Am Wochenende ab dem 20.09. stehen die Sterne für Sternzeichen besonders günstig. Sie erleben außergewöhnlich schöne Tage.
Das Wochenende ab Samstag, den 20. September, wird besonders! Der Mond wandert durch die Jungfrau und schenkt uns Fokus und Tatendrang. Bereits am Freitag hat sich Venus, der Planet der Liebe, in die Jungfrau geschlichen und bringt frischen Wind ins Gefühlsleben. Das wahre Highlight erwartet uns dann am Samstagabend: Gegen 21:55 Uhr erstrahlt der Neumond in der Jungfrau – seine kraftvollen Schwingungen machen sich allerdings schon den ganzen Tag bemerkbar und verleihen dem Wochenende eine ganz besondere Note.
Doch welche drei Sternzeichen profitieren jetzt besonders von den kosmischen Energien und dürfen sich auf unvergessliche Tage freuen?
Jungfrauen starten mit Power und viel Gefühl ins Wochenende
Jungfrauen dürfen sich auf ein echtes Power-Wochenende freuen! Mit dem Mond in Ihrem Zeichen starten Sie energievoll in den Samstag. Sie haben einige To-dos auf Ihrer Liste und schaffen an diesem Tag alles, was Sie sich vornehmen. Wenn Ihr Tatendrang am Abend noch nicht gestillt ist, kommen Sie mit Sport oder einem langen Spaziergang herunter und tun gleichzeitig etwas für Ihre Fitness.
Der Neumond am Sonntag verbindet Sie dann enger mit Ihren Emotionen und sorgt für einen sehr gefühlvollen Tag. In Beziehungen wird der Alltag durch mehr Romantik aufgepeppt. Laden Sie zu sich ein oder unternehmen Sie etwas Schönes mit einem lieben Menschen. Diese gemeinsame Zeit macht Sie glücklich und lässt Sie zufrieden in die neue Woche starten.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Der Neumond am Sonntag hat eine besondere Magie. Spüren Sie in sich hinein und sprechen Sie Ihren Herzenswunsch aus – jetzt ist der perfekte Moment, um Ihre Träume zu manifestieren!
Schützen finden Klarheit und machen neue Pläne
Mit dem Jungfrau-Mond können Sie sich gleich viel besser konzentrieren, lieber Schütze! Auch wenn Sie sonst ein Freigeist sind, lohnt es sich am Samstag, auf Ihren Verstand und die Fakten zu vertrauen. Nutzen Sie den Samstag, um mit klarem Kopf und einem Blick für das Wesentliche Ordnung in Ihr Leben zu bringen. Sie können auch plötzlich Zusammenhänge erkennen, die Ihnen zuvor verborgen geblieben sind.
Der Sonntag eignet sich dann, um neue Pläne zu schmieden und die anstehende Woche zu planen. Besonders bereichernd wird jedoch der Austausch mit anderen. Ob bei einem gemütlichen Treffen oder einem ausgiebigen Telefonat – jetzt tut es gut, sich alles von der Seele zu reden.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Gönnen Sie sich bewusst Auszeiten! Ein ausgedehntes Frühstück, eine wohltuende Massage oder einfach Faulenzen auf dem Sofa: All das schenkt Ihnen neue Kraft und sorgt für echte Wohlfühlmomente.
Stiere genießen Leidenschaft und Erholung
Stiere spüren durch ihre Erdverbundenheit die Kraft des Jungfrau-Mondes besonders intensiv. Sie lernen gern Neues, durchschauen Menschen und Situationen mit Tiefgang. Auch wenn Sie eigentlich freihaben, lassen Sie sich nicht von Ihren Zielen abbringen – und das ist auch gut so! Nutzen Sie Ihre Energie, um Projekte voranzubringen, auf die Sie stolz sein können. Am Samstagabend schlägt Ihr Herz dann ganz für die Liebe: Sie suchen Nähe und genießen leidenschaftliche Momente mit Ihrem Schatz. Singles haben Lust, sich schick zu machen und mit Freund*innen auszugehen. Sie haben viel Spaß!
Am Sonntag gönnen Sie sich schließlich die verdiente Ruhe. Die Neumond-Energie macht Sie verträumt und nachdenklich. Lassen Sie doch einmal Ihre Gedanken schweifen, vielleicht kommt Ihnen eine inspirierende Idee für Ihre Zukunft.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Tanken Sie Kraft in der Natur! Als Erdzeichen fühlen Sie sich im Wald besonders wohl und geerdet. Eine kleine Meditation unter freiem Himmel klärt den Kopf und schenkt innere Balance.
