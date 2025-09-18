Am Wochenende ab dem 20.09.2025 werden 3 Sternzeichen vom kosmischen Glück verwöhnt!

Das Wochenende ab Samstag, den 20. September, wird besonders! Der Mond wandert durch die Jungfrau und schenkt uns Fokus und Tatendrang. Bereits am Freitag hat sich Venus, der Planet der Liebe, in die Jungfrau geschlichen und bringt frischen Wind ins Gefühlsleben. Das wahre Highlight erwartet uns dann am Samstagabend: Gegen 21:55 Uhr erstrahlt der Neumond in der Jungfrau – seine kraftvollen Schwingungen machen sich allerdings schon den ganzen Tag bemerkbar und verleihen dem Wochenende eine ganz besondere Note.

Doch welche drei Sternzeichen profitieren jetzt besonders von den kosmischen Energien und dürfen sich auf unvergessliche Tage freuen?

