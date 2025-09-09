Der Jungfrau-Neumond und die Sonnenfinsternis am 21.09.2025 lassen 4 Sternzeichen innerlich aufblühen!
Am 21.09.2025 bringt der Neumond frische Energie. Besonders vier Sternzeichen greift er unter die Arme.
Am 21. September 2025 bringt der Jungfrau-Neumond gemeinsam mit einer Sonnenfinsternis frischen Wind in Ihr Leben und hilft, Neues zu wagen. Doch vor allem für vier Sternzeichen wird diese Zeit besonders spannend.
Direkt im Anschluss, am Montag, dem 22. September, markiert die Herbst-Tagundnachtgleiche übrigens den Herbstbeginn und den Start in die Waage-Saison.
Der Neumond in der Jungfrau bringt Klarheit und Aktion
Nach dem letzten Neumond am 23. August, der ebenfalls in der Jungfrau stand, erleben wir nun erneut diese besondere Mondphase in dem strukturierten Erdzeichen. Das Sternzeichen Jungfrau steht für Klarheit, Organisation und den Wunsch, das Leben sinnvoll zu ordnen. Gerade jetzt fällt es damit leichter, innezuhalten, den Blick auf seine Bedürfnisse zu richten und sich bewusst zu machen, was wirklich zählt.
Der Einfluss des Jungfrau-Neumonds lädt dazu ein, Struktur in den Alltag, die eigenen vier Wände aber auch in unser Inneres zu bringen. Überlegen Sie sich in Ruhe, welche Ziele Sie im kommenden Herbst weiterverfolgen möchten und was Sie loslassen müssen, um Raum für neue Entwicklungen zu schaffen. Auch aufgeschobene Tätigkeiten lassen sich aufarbeiten und zwischenmenschliche Konflikte können durch die sachlichen Jungfrau-Energien besser bewältigt werden. Das Anfertigen von To-Do-Listen hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen und einen klaren Überblick zu bewahren.
Der Neumond in der geerdeten Jungfrau gibt nicht nur frische Kraft für Veränderungen, sondern sorgt auch für mehr Beständigkeit und Durchhaltevermögen. Bereits einen Tag später, am 22. September, wechselt der Energieplanet Mars in den Skorpion, das verleiht zusätzlichen Tatendrang und unterstützt dabei, gefasste Pläne auch wirklich umzusetzen.
Partielle Sonnenfinsternis am 21.09.: Kraftvolle Unterstützung für den Neubeginn
Dieser Neumond wird von einer partiellen Sonnenfinsternis begleitet, was ein seltenes und kraftvolles, kosmischen Ereignis ist. Auch wenn das Schauspiel in unseren Breitengraden nicht sichtbar wird, entfaltet die Sonnenfinsternis dennoch ihre energetische Wirkung. Spirituell betrachtet steht sie für Wandel, Loslassen und tiefgreifende Entwicklungen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie Altes bewusst verabschieden und frischen Perspektiven Raum geben.
Das Zusammenspiel aus der ordnenden Jungfrau-Energie und der transformierenden Kraft der Sonnenfinsternis inspiriert dazu, mit System und Klarheit neue Wege zu gehen. Alte Handlungsmuster, die uns aufhalten, lassen sich leichter erkennen und durchbrechen. So wird der Weg frei für einen echten Neuanfang – gestärkt, geordnet und voller frischer Energie.
Lassen Sie sich von dieser besonderen Mondphase also dazu ermutigen, Ballast abzuwerfen und sich zu verwirklichen. Vier Sternzeichen gelingt das in jedem Fall, denn der Jungfrau-Neumond unterstützt sie und bringt eine positive Wende.
Jungfrauen lernen eine neue Seite an sich kennen
Wenn der Neumond in Ihrem Zeichen steht, schenkt Ihnen das als sonst so sachliche Jungfrau eine neue emotionale Tiefe. Gefühle nehmen Sie jetzt viel intensiver wahr, was es Ihnen erleichtert, sich mit den Menschen um Sie herum zu verbinden. Das verleiht Ihren Entscheidungen mehr Klarheit und Feingefühl und hilft, Konflikte harmonisch zu lösen. Vieles, was Ihnen bislang schwerfiel, geht Ihnen nun überraschend leicht von der Hand.
Auch Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen profitieren vom Jungfrau-Neumond: Verbringen Sie bewusst mehr Zeit mit Freund*innen oder Ihrer besseren Hälfte. Gemeinsame Werte und Interessen rücken in den Vordergrund, bereichern Sie und die gegenseitige Inspiration ist garantiert.
Skorpione werden energetisch aufgeladen
Die Verbindung aus Jungfrau-Neumond und Sonnenfinsternis schenkt Ihnen als Skorpion mehr Ausgleich und die ersehnte Möglichkeit, neue Kraft zu schöpfen. Gönnen Sie sich bewusst eine Auszeit und lassen Sie Alltagsverpflichtungen einmal ruhen. Der Neumond hilft Ihnen, Vergangenes klarer zu sehen und endlich mit alten Enttäuschungen abzuschließen.
Zusätzliche Ruhe finden Sie in der Natur: Ein Spaziergang im Grünen, der Duft des Waldes oder die Weite des Meeres wirken jetzt besonders wohltuend. Auch das Zusammensein mit einem vertrauten Menschen tut Ihnen gut. In tiefgründigen Gesprächen können Sie Ihre Gedanken sortieren und spüren, wie sehr Ihnen der Austausch am Herzen liegt.
Fische regeln die Dinge zu Ihren Gunsten
Lieber Fisch, freuen Sie sich auf den besonderen Jungfrau-Neumond! Diese einzigartige Stimmung ermutigt Sie, Dinge anzugehen, die Sie bisher aufgeschoben haben oder bei denen es zuletzt einfach nicht klappen wollte. Vielleicht sortieren Sie Ihren Haushalt neu, trennen sich von Überflüssigem oder wagen endlich den Schritt zur Bewerbung für Ihren Traumjob. Was immer Sie sich vornehmen, Sie schaffen jetzt vieles mit Leichtigkeit – und dürfen zu Recht stolz auf sich sein.
Auch Ihr Liebesleben erfährt einen Aufschwung: Sie sorgen für Harmonie und Verständnis und eine romantische Überraschung kommt gut an. Paaren gelingt ein liebevollerer Umgang auf Augenhöhe und Single-Fische ziehen mit ihrem sympathischen Wesen die Aufmerksamkeit auf sich. Bahnt sich da womöglich eine neue Liebe an?
Waagen sorgen für Veränderungen
Dieser Neumond bringt Bewegung in Ihr Innerstes, liebe Waage. Vielleicht verspüren Sie den Wunsch, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, oder ein intensiver Traum schenkt Ihnen die Inspiration für einen Wandel. In jedem Fall lohnt es sich jetzt, auf Ihre Eingebungen zu hören und aktiv zu werden. So lässt sich Ihr Leben in eine neue, positive Richtung lenken und Sie fühlen sich vielleicht sogar endlich angekommen.
Im Privatleben läuft es harmonisch: Sie verstehen sich bestens mit Ihren Mitmenschen und in der Liebe wird es aufregend. Eine tiefe Verbundenheit zu einer besonderen Person entsteht und wer noch nicht verliebt ist, könnte jetzt Schmetterlinge im Bauch spüren.
