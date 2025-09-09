Der Jungfrau-Neumond und die Sonnenfinsternis am 21.09.2025 lassen 4 Sternzeichen innerlich aufblühen!

Nach dem letzten Neumond am 23. August, der ebenfalls in der Jungfrau stand, erleben wir nun erneut diese besondere Mondphase in dem strukturierten Erdzeichen. Das Sternzeichen Jungfrau steht für Klarheit, Organisation und den Wunsch, das Leben sinnvoll zu ordnen. Gerade jetzt fällt es damit leichter, innezuhalten, den Blick auf seine Bedürfnisse zu richten und sich bewusst zu machen, was wirklich zählt.

Der Einfluss des Jungfrau-Neumonds lädt dazu ein, Struktur in den Alltag, die eigenen vier Wände aber auch in unser Inneres zu bringen. Überlegen Sie sich in Ruhe, welche Ziele Sie im kommenden Herbst weiterverfolgen möchten und was Sie loslassen müssen, um Raum für neue Entwicklungen zu schaffen. Auch aufgeschobene Tätigkeiten lassen sich aufarbeiten und zwischenmenschliche Konflikte können durch die sachlichen Jungfrau-Energien besser bewältigt werden. Das Anfertigen von To-Do-Listen hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen und einen klaren Überblick zu bewahren.

Der Neumond in der geerdeten Jungfrau gibt nicht nur frische Kraft für Veränderungen, sondern sorgt auch für mehr Beständigkeit und Durchhaltevermögen. Bereits einen Tag später, am 22. September, wechselt der Energieplanet Mars in den Skorpion, das verleiht zusätzlichen Tatendrang und unterstützt dabei, gefasste Pläne auch wirklich umzusetzen.

