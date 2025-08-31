LIEBE:

Lieber Schütze, ein September der Liebe erwartet Sie. Venus und Mars sorgen dafür, dass es Ihnen nicht langweilig wird. Egal, ob Sie Single sind oder eine Beziehung haben. Alles ist bestens. Singles, sind schneller „unter einen Hut gebracht“, als gedacht. Sie begegnen einem liebenswerten Menschen, der nicht nur Ihr Herz erobert, sondern auch Ihre Seele streichelt. Für Paare haben sich Venus und Mars etwas Schönes ausgedacht. Lassen Sie sich überraschen!

KARRIERE:

Sie würden gerne in die Vollen springen, doch Merkur rät erst noch abzuwarten. Erst ab 18. geben die Sterne grünes Licht um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Vertragsabschlüsse verlaufen positiv, und auch in Diskussionen haben Sie die besseren Argumente. Auf Ihre Finanzen sollten Sie jedoch ein Argusauge haben, denn zu viele Ausgaben belasten Ihr Konto. Stellen Sie einen Einnahme- und Ausgabeplan auf.

GESUNDHEIT:

Mars sorgt im September dafür, dass Sie so fit wie schon lange nicht mehr sind. Er stärkt Ihre Abwehrkräfte und hilft Ihnen bereits vorhandene Beschwerden zu lindern. Sollte der Rücken, der Ihre Schwachstelle ist, Probleme machen, dann hilft sanfte Rückengymnastik oder entsprechende Dehnübungen.

GLÜCKSTAGE:

1. September 2025: Alles läuft wie geschmiert.

22. September 2025: Ihr Charme ist einfach unwiderstehlich.

27. September 2025: Eine Idee kann in die Tat umgesetzt werden.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.