LIEBE:

Dieser Monat geht in Sachen Liebe ein wenig zäh los, da tut sich nicht viel, Sie sind zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, als dass Sie Zeit für die Liebe fänden. Aber das ändert sich, wenn ab 19. Venus in Ihr Zeichen wandert. Da wendet sich das Blatt schlagartig, Ihre Prioriäten werden plötzlich anders verteilt. Und schon klappt’s auch mit der Liebe. Sie haben wieder Spaß am Flirten und da könnten sogar die Liebesfunken sprühen und sich daraus eine dauerhafte Bindung entwickeln.

KARRIERE:

Im September werden Sie in der Lage sein, sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Vielleicht ist es die langersehnte Eigentumswohnung, vielleicht ein Luxusgegenstand oder sogar die eigene Firma, die Ihnen die Möglichkeit gibt, endlich zu zeigen, welche verborgenen Talente bislang nicht gelebt werden konnten.

GESUNDHEIT:

Liebe Jungfrau, Sie fühlen sich besser denn je. Woran liegt’s? Natürlich an Ihrer Disziplin gesund zu leben, indem Sie gut auf Ihre Ernährung achten und sich mehr bewegen. Viele von Ihnen haben es vielleicht sogar geschafft, sich das Rauchen abzugewöhnen. Wenn nicht, und Sie wollen das, dann hilft Ihnen der Neumond am 21.

GLÜCKSTAGE:

2. September 2025: Beruflich kommen Sie einen Schritt weiter.

11. September 2025: Sie strahlen das gewisse Etwas aus.

21. September 2025: Ihr Partner hat eine Überraschung für Sie.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.