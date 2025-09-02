Diese 3 Sternzeichen finden noch bis zum Sommerende 2025 ihr persönliches Glück!
Bis zum Sommerende 2025 eröffnen die Sterne drei Sternzeichen neue Möglichkeiten, mit denen der Spätsommer für sie absolut unvergesslich wird.
Manchmal hält das Leben genau in den letzten Wochen des Sommers die schönsten Überraschungen bereit. Vielleicht fragen Sie sich auch, ob das große Glück noch auf Sie wartet – in der Liebe, im Beruf oder in Ihrer ganz persönlichen Entwicklung. Tatsächlich dürfen sich drei Sternzeichen jetzt auf eine besonders positive Wendung freuen: Sie wachsen über sich hinaus, entdecken neue Seiten an sich und erleben erfüllende Momente, die ihr Leben bereichern.
Ob das Liebesglück auf Sie zukommt, neue Energien Ihren Alltag verwandeln oder Sie beruflich endlich durchstarten, erfahren Sie hier, welche besonderen Chancen das Universum Schützen, Skorpionen und Waagen verspricht.
Auch aktuell: Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Sommer 2025 auf einen Blick
Schützen finden Ihr Happy End!
Liebe Schützen, falls die Liebe in letzter Zeit nicht so wollte wie Sie, dürfen Sie jetzt aufatmen. Mit den verbleibenden Sommertagen kehrt die Zuversicht in Ihr Herz zurück. Ihre Erwartungen waren keineswegs zu hoch, die passende Person war einfach noch nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Doch das kann sich bald ändern, wenn Sie plötzlich jemanden treffen, bei dem Sie sich wirklich verstanden und gesehen fühlen. Vielleicht entwickelt sich daraus schneller als gedacht eine Beziehung, die Ihr Leben bereichert.
Und selbst wenn es doch noch nicht die große Liebe ist, bringt der Herbst mit neuen Chancen frischen Schwung. Für Paare stehen die Zeichen ebenfalls gut: Venus und Mars vereinen ihre Kräfte und schenken Ihnen Harmonie und Offenheit. Alte Missverständnisse lassen sich klären und gemeinsames Wachstum wird möglich. Ab Oktober dürfen Sie Ihr Glück dann unbeschwert genießen.
Die Glückstage im September 2025 für das Sternzeichen Schütze
Skorpione tun sich selbst viel Gutes
Mars nimmt Skorpione bis zum 22. September an die Hand, um sie frisch gestärkt in den Herbst zu schicken. Auch dank der Jungfrau-Saison fällt es Ihnen leichter denn je, gesunde Routinen in Ihren Alltag zu integrieren und Ihre Widerstandskraft zu stärken. Sie sind viel aktiver, entdecken vielleicht das Schwimmen oder ausgedehnte Spaziergänge für sich und spüren, wie Ihre Ausdauer wächst. Auch mit einer bewussten, vitaminreichen Ernährung kurbeln Sie Ihr Immunsystem an – perfekt, um gestärkt in die kühleren Monate zu gehen.
Venus, die am 19. September in die Jungfrau wechselt, bringt zusätzlich Ruhe und Klarheit in Ihr Liebesleben. Sie fühlen sich mental gefestigt und wissen, was Ihnen guttut. Alte Probleme lassen sich liebevoll lösen, sodass Sie wieder befreit nach vorn blicken können.
Die Glückstage im September 2025 für das Sternzeichen Skorpion
Waagen erleben großartige Entwicklungen
Liebe Waage, wenn Sie schon länger einen Traum verfolgen oder unzufrieden in Ihrem Berufsleben sind, können Sie in den letzten Sommerwochen das Blatt für sich wenden. Mars in Ihrem Zeichen gibt Ihnen bis zum 22. September die nötige Energie und die richtigen Ideen dafür. Merkur, zunächst im Löwen und ab dem 2. September in der Jungfrau, stärkt Ihre Entschlossenheit, sodass Sie Ihre Ziele mit klarem Fokus verfolgen können. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Karriere und die Finanzen, denn nun ist die beste Zeit für Veränderungen: Vielleicht gründen Sie Ihr eigenes Unternehmen, erzielen einen finanziellen Erfolg oder finden endlich den Job, der Sie erfüllt.
Auch Ihr Liebesleben profitiert von dieser positiven Energie. Sie und Ihr Herzensmensch rücken näher zusammen, Singles genießen eine neue innere Harmonie. Ein spätsommerlicher Glücksmoment jagt den nächsten!
Artikelbild und Social Media: Surasak Suwanmake/iStock