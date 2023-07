Das chinesische Monatshoroskop für August 2023: Sternzeichen Ziege

Wenn Sie in letzter Zeit schon länger mit dem Gedanken an eine Trennung spielen, dann lässt sich diese am besten im August durchführen. Auch wenn es erstmal schmerzhaft ist, werden Sie sich hinterher besser fühlen. Überlegen Sie sich alles aber bitte ganz genau. Singles kommen gut in Ihrem Umfeld an und werden gleich von mehreren umschwärmt. Sie haben die sognannte Qual der Wahl.