Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 14.06.2025 ein Wochenende voller Überraschungen!

Die Mondpause am Samstag lädt Sie zu einem gemütlichen Vormittag ein. Starten Sie ganz in Ihrem eigenen Tempo in den Tag und nehmen Sie sich vor 13 Uhr besser nichts vor. Danach sind Sie in Topform und die Welt steht Ihnen offen. Das Einzige, was Ihnen jetzt einen Strich durch die Rechnung machen könnte, sind Grübelgedanken. Geben Sie sich ihnen nicht hin, sondern steuern Sie aktiv dagegen. Dann erwartet Sie ein zauberhafter Samstagabend!

Ihre schönste Überraschung erwartet Sie an diesem Wochenende, sobald Sie am Sonntag zum ersten Mal die Augen aufschlagen. Alle Zweifel der letzten Tage sind wie weggeweht! Sie haben großartige Laune und ein plötzliches Urvertrauen ins Universum. Es ist, als würden Sie spüren, dass eine höhere Macht über Sie wacht und dafür sorgt, dass am Ende alles gut wird. Genau das macht diesen Sonntag so besonders!

Tipp der Sterne für Ihr Wochenende: Wenn es Ihnen am Samstag schwerfällt, Ihre Gedanken ziehen zu lassen, kann Bewegung helfen. Bei einem Workout bekommen Sie den Kopf frei!