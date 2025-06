Die Woche ab dem 16.06.2025 wird für 3 Sternzeichen zum Astro-Highlight!

Jetzt trennen uns nur noch wenige Tage vom offiziellen Sommerbeginn. Ab dem 16.06.2025 sollten wir jeden Tag nutzen, um den Frühling gebührend zu verabschieden, bevor die Sonne am Samstag in den Krebs und damit das erste Sommerzeichen tritt. Ein weiteres nennenswertes Highlight erwartet uns in dieser Woche auch am Dienstag, wenn Planet Mars in die ordnungsvernarrte Jungfrau wandert. Doch neben einem solch großen Ereignis, das alle Sternzeichen betrifft, erlebt jede*r die kleineren Einflüsse verschiedener Konstellationen auch ganz individuell. Drei Sternzeichen haben jetzt großes Glück! Denn sogar gleich mehrere himmlische Glücksbringer sehen auf sie herab und greifen Ihnen diese Woche kraftvoll unter die Arme.

