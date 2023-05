Das Geburtstags-Horoskop für den 14. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: ! Was bringt das nächs­te Lebensjahr? Mehr Abwechslung und Lebendigkeit im Alltag. Dank Mars und Neptun fehlt es Ihnen nicht an originellen Ideen, was Sie alles unternehmen könnten. Der einzige Wermutstropfen: Hin und wieder stehen Sie sich ein bisschen selbst im Weg und wissen nicht genau, was Sie wollen. Das müssen Sie aber nicht allein mit sich ausmachen: Wenden Sie sich in diesen Momenten an einen Menschen, dem Sie vertrauen können. Bestimmt sorgt eine andere Sichtweise für Klarheit!

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Mai (innere Balance finden), 13. – 15. Oktober (kreative Phase), 22. – 24. Dezember (neue Kontakte).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Orientierung, Stabilität und Ehrgeiz.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir treu.

An diesem Tag geboren: Albert Einstein, Johann Strauß, Georg Philipp Telemann, Michael Caine, Fürst Albert II. von Monaco, Herman van Veen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Zu erkennen, welch tolle Freundschaften Sie haben.

So wird 2019 - Ihr Jahreshoroskop 2019