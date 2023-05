Das Geburtstags-Horoskop für den 24. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Manchmal wünscht man sich etwas so sehr, dass man vor lauter Wald den Bäumen nicht mehr sieht. Der Mond rät, in den kommenden zwölf Monaten geduldig zu bleiben. Sobald Sie versuchen, mit aller Gewalt Ihren Kopf durchzusetzen, handeln Sie sich nur gehörigen Gegenwind ein. Versuchen Die gute Nachricht zuerst: Sie dürften in den kommenden zwölf Monaten beruflich und geschäftlich einiges auf den Weg bringen, was Ihnen schon länger vorschwebt. Dank Ihrer Sonne haben Sie ein gutes Gespür für günstige Gelegenheiten, zudem sorgt Ihre rasche Auffassungsgabe für Fortschritte am Arbeitsplatz. Hüten Sie sich aber bitte davor, allzu forsch aufzutreten. Vor allem bei Chefs oder Behörden ist es klug, höflich und freundlich zu bleiben, um Ihr Anliegen zu unterstützen.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Juni (Pläne vorantreiben), 16. – 18. Oktober (gut für Wellness), 20. – 22. Februar (Klarheit bekommen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Kontaktfreude und Wissensdurst.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir treu.

An diesem Tag geboren: Nena, Tommy Hilfiger, Marika Kilius, Martin Walser, Harry Houdini, Georg Philipp Telemann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie von größeren Problemen verschont werden.



