Das Geburtstags-Horoskop für den 25. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie haben völlig recht: Man muss das Leben auch genießen können. Und das verstehen Sie in den kommenden zwölf Monaten wirklich vorzüglich. Dank Mond und Jupiter fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut. Und wenn Ihnen etwas wichtig ist, mobilisieren Sie rechtzeitig Ihre Kräfte, um jederzeit handeln zu können. Bleiben Sie einfach am Ball, wenn mal was nicht so funktioniert, wie vielleicht erwartet, am Ende wird doch alles gut.

Ihre besten Zeiten: 23. – 5. Februar (gut für Sport), 28. – 30. Juli (Erfolg im Job), 18. – 20. Oktober (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine gesunde Balance zwischen Verstand und Gefühl, Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Carl Friedrich Benz, Francis Durbridge, Franz Xaver Gruber (Stille Nacht).

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Unterstützung und Hilfe, wo Sie es am wenigsten erwartet hätten.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de