Das Geburtstags-Horoskop für den 27. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Man merkt Ihnen an, dass Sie wissen, was Sie wollen, mit faulen Kompromissen lassen Sie sich nicht abspeisen. Aus dieser selbstbewussten Haltung heraus können Sie viele kleine Etappensiege erzielen, die Sie am Schluss Ihren Zielen sehr viel näherbringen, als Sie es sich erträumt haben. Denken Sie dabei aber bitte auch an die Menschen, denen es derzeit nicht so gut ergeht, man wird es Ihnen von Herzen danken.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. Dezember (mutig sein), 14. – 16. Mai (neue Chancen) 3. – 5. September (erfolgreich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstein, Klarheit und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Heidi Kabel, Carl Bosch, Lyndon B. Johnson, Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Viele glückliche Momente.