Diese 3 Sternzeichen gewinnen am Wochenende ab dem 12.04.2025, wenn sie auf ihr Herz hören!

Der Mond steht ab Freitag im Sternzeichen Waage. Er macht Sie unruhig - aber auf eine gute Art. Sie spüren einfach, dass der Mond Ihnen unbedingt etwas sagen möchte und sind gewillt, seine Botschaften zu entschlüsseln. Wenn der Mond mit uns kommuniziert, nehmen wir das häufig als Bauchgefühl wahr. Sie müssen also nur in sich hineinhören! Neben dieser Unruhe sind Sie an diesem Samstag sehr zufrieden.

Am Sonntag ist es dann so weit und es findet ein Vollmond, auch im Sternezeichen Waage, statt. Das gestrige Gefühl intensiviert sich. Lenken Sie Ihren Fokus vor allem auf zwischenmenschliche Beziehungen. Sie sind das Spezialgebiet der Waage und an diesem Wochenende können Sie wichtige Erkenntnisse gewinnen. Harmonie zieht in Ihr Herz und Sie fühlen sich wohl und geliebt.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Sonntagmittag geht der Mond in die Pause. Da er an diesem Wochenende so einen großen Einfluss auf Sie hat, sollten Sie ihm folgen und die Zeit nutzen, um durchzuatmen.