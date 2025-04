Direktläufige Venus ab dem 13. April 2025: Deshalb ist sie so wichtig für unser Liebesleben!

Die unterschiedlichen Venus-Phasen haben einen besonders großen Einfluss auf die Sternzeichen, deren Herrscherplanet der Liebesstern ist. Das sind zum einen das Erdzeichen Stier und zum anderen das Luftzeichen Waage.

Stiere genießen die sinnlichen Freuden des Lebens

Von der liebevollen Venus regiert, haben Sie als Stier ein besonderes Gefühl für alles Schöne in der Welt. Sie erfreuen sich an allem, was ihr Herz höherschlagen lässt. In den letzten Wochen haben Sie sich nicht ganz gefühlt, wie Sie selbst. Eventuell ist es in Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen auch vermehrt zu Konflikten gekommen. Damit ist nun endlich Schluss, denn Ihre Herrscherin ist wieder an Ihrer Seite!

Waagen finden zurück ins Gleichgewicht

Durch den ausgeprägten Venus-Einfluss sind Sie, liebe Waage, Expert*in in Sachen Harmonie. Sie finden immer die richtigen Worte und können in Konflikten für Klärung und Frieden Sorgen. Das liegt auch daran, dass Sie ein starkes Gespür für Gerechtigkeit haben. Jetzt, wo Ihr Herrscherplanet wieder direktläufig ist, fängt für Sie der Frühling erst richtig an. Sie haben das Gefühl, wieder zu alter Stärke zurückzufinden, und jeder Tag könnte Ihr Glückstag werden!