Das Geburtstagshoroskop für den 7. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie kommen in den Genuss der lebendigen Energien von Uranus. Unter diesen Vorzeichen haben Sie in den kommenden zwölf Monaten öfter mal die Möglichkeit, sich ein kleines bisschen unabhängiger zu machen. Vielleicht können Sie einige Aufgaben anderweitig verteilen, vielleicht finden Sie aber auch den Mut, Klartext zu sprechen und sich von Menschen zu lösen, die mehr fordern, als sie Ihnen zurückgeben. So oder so werden Sie sich jedes Mal wie befreit fühlen, nun können Sie sich mit vollem Elan auf das stürzen, was Ihnen wirklich am Herzen liegt und Sie erfüllt.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Januar (Liebeschancen), 21. – 23. März (gut für Finanzen), 27. – 29. Juli (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Tapferkeit und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Elisabeth I., Elia Kazan, Gloria Gaynor, Buddy Holly, Jörg Pilawa. Alexander Graham Bell, Jean Harlow, Heiner Geißler, Jessica Biel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

