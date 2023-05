Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 27. September bis 03. Oktober 2021

Dieser Mond macht dem Magen zu schaffen

Diese Woche steht der Mond am Mittwoch und Donnerstag im Krebs und am Sonntag in der Jungfrau. Diese Mond-Energien sind dem Magen und der Verdauung zugeordnet. Beim Krebs-Mond schlagen Kummer, Ärger und Stress leichter auf den Magen. Und bei Jungfrau-Mond macht der Darm Probleme; isst man was Falsches, kann es hier rumoren. Leichte Magen- und Darmbeschwerden können mit Hausmitteln gut behandelt werden. Oft ist zu viel Hektik im Alltag der Grund für Magenschmerzen. Da durch Stress Hormone ausgeschüttet werden, die sich schädlich auf den Magen auswirken können, sollten Sie des Öfteren bewusst eine Pause einlegen und abschalten. Lebensmittel wie Kartoffeln, Karotten, Bananen und Zwieback beruhigen einen gereizten Magen. Sie wirken auf die Verdauung und versorgen den Körper mit wichtigen Nährstoffen. Mit scharfen Gewürzen sollte man sehr sparsam umgehen. Dagegen sind Gewürze wie Anis, Fenchel, Kümmel oder Zimt gut für die Verdauung. Auch Kräutertees wie z. B. Pfefferminz, Kamille und Ingwer – helfen bei Magenschmerzen. Wärme kann den verkrampften Magen entspannen. Am besten eignet sich dafür die altbewährte Wärmflasche, die man sich einfach auf den Bauch legt.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin oder Apotheker*in.

