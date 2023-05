Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 24. Mai 2023

Pluto regt die Selbstheilung an

Wenn sich Mond und Neptun im Trigon treffen, dann ist Wasser besonders gut für Heilzwecke einsetzbar, z. B. Schwimmen, Aqua-Gymnastik, Bäder, Arm- und Beingüsse. Und der Mond mit Pluto regt die Selbstheilung an. Wenn der Mond im Krebs steht, dann treten Magenbeschwerden häufiger auf. Stellen Sie deshalb an diesen Tagen einen Ernährungsplan auf. Halten Magenschmerzen trotz Diät länger als ein paar Tage an, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Falls keine organischen Gründe für eine Schleimhautentzündung oder ein Geschwür bestehen, kann dies auch auf einen Reizmagen hinweisen.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie sich ein entspannendes Bad.

