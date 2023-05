Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 10. Oktober 2021

Beim Sport nicht übertreiben

Heute müssen die meisten ja nicht arbeiten, man kann einfach tun und lassen was man möchte. Viele nutzen den freien Tag, um mal wieder Sport zu treiben, aber leider auch Ungeübte, und diese verausgaben sich oft zu sehr. Wer Sport treibt, sollte aber nicht über seine Grenzen gehen, sonst droht heute bei Schütze-Mond ein Muskelkater. Kommt es doch zu Verspannungen, hilft ein Badezusatz, der die Muskeln auflockert: Je 4 Tropfen Basilikum- und Majoranöl mit 2 Tropfen Zitronengrasöl mischen und ins Badewasser geben. Also, alles in Maßen heute, bitte nicht übertreiben.

Tipp des Tages:

Vor dem Sport gut aufwärmen.

Erfahren Sie alles über Tarot und ziehen Sie Ihre Tarot-Karten...

Foto Social Media: Redaktion Astrowoche