Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 22. April 2025

Zu viel Stehen schadet den Venen

Menschen, die besonders viel stehen müssen, könnten an diesen Wassermann-Tagen Beschwerden mit den Unterschenkeln und den Sprung­gelenken bekommen. Diese Mond-Energie fördert leider auch Venenentzündungen und Krampfadern machen sich ebenfalls bemerkbar und schmerzen stark. Legen Sie, so oft es geht, die Beine hoch und massieren Sie Ihre Beine mit Ross­kastanien- oder Beinwellsalbe ein. Wechselduschen sind ebenfalls güns­tig. Am stärksten betroffen sind jetzt die Zeichen mit Skorpion-, Stier-, Wasser- mann- und Löwe-Energie. Beugen Sie vor!

Tipp des Tages:

Rosskastanie tut den Venen gut.