Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 21. bis 27. April 2025

Der Mond wirkt in dieser Woche mal besänftigend und mal aufwühlend auf uns. Wir beginnen mit Mond-Verbindungen zu Pluto und zu Merkur, die uns am Montag ein Gefühl von Hoffnung bescheren und uns Kraft für die bevorstehenden Tage spenden. Ein Mond-Jupiter-Trigon am Dienstag schließt perfekt an und bringt Leichtigkeit und Optimismus. Am Mittwoch unterstützt ein Mond-Sextil zur Sonne uns dabei, emotionale Balance zu finden.

Ab diesem Moment wird es herausfordernder, denn am Donnerstag trübt ein Mond-Quadrat zu Jupiter die Stimmung, und es kann zu Konflikten kommen. Am Freitag zeigt sich der Mond besonders aktiv: Konjunktionen mit Saturn, Venus und Neptun sowie positive Aspekte zu Mars und Pluto sorgen für ein Wechselbad der Gefühle. Erleichterung kommt dann noch mal am Samstag, wenn ein weiteres Sextil zu Jupiter uns mit Ruhe und Regeneration beschenkt – Energien, die wir nach den Konstellationen des Vortags und vor denen des folgenden Tages gut gebrauchen können. Der letzte Tag der Woche markiert dann das wichtigste Mond-Ereignis: ein Neumond im Sternzeichen Stier. Begleitet von Quadraten zu Pluto und Mars bringt dieser besondere Tag starke emotionale Spannungen. Jetzt müssen wir besonders achtsam mit uns und anderen umgehen!

