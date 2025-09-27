Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche 29. September bis 5. Oktober 2025 ihren Geburtstag feiern.
- Das Geburtstagshoroskop für den 29. September
- Das Geburtstagshoroskop für den 30. September
- Das Geburtstagshoroskop für den 1. Oktober
- Das Geburtstagshoroskop für den 2. Oktober
- Das Geburtstagshoroskop für den 3. Oktober
- Das Geburtstagshoroskop für den 4. Oktober
- Das Geburtstagshoroskop für den 5. Oktober
Liebe Waage, haben Sie ehrgeizige Pläne, wollen Sie eine Idee verwirklichen oder peilen Sie die nächste Stufe auf der Karriereleiter an? Sonne und Merkur ziehen da in Ihrem nächsten Lebensjahr voll mit. Also bleiben Sie dran!
Das Geburtstagshoroskop für den 29. September
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben im nächsten Lebensjahr starke kosmische Helfer an Ihrer Seite: Sonne und Merkur helfen Ihrem beruflichen und finanziellen Glück ein wenig auf die Sprünge: Vielleicht finden Sie einen lukrativen Zweitjob, vielleicht ergibt sich die Chance auf eine Verbesserung am Arbeitsplatz oder man gibt Ihnen Tipps, wie Sie bei Behörden und Banken das Beste erreichen.
Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Januar (interessante Möglichkeiten), 10. – 12. März (gutes Gelingen), 18. – 20. März (neue Ideen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Praktischer Verstand, Disziplin und ein gutes Auge für Details.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.
An diesem Tag geboren: Lech Walesa, Per Mertesacker, Walther Rathenau.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: In der Liebe ergeben sich interessante Möglichkeiten.
Das Geburtstagshoroskop für den 30. September
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Neptun haben Sie ein gutes Gespür dafür, wer es ehrlich mit Ihnen meint und wer nicht. Das kommt Ihnen natürlich im geschäftlichen Bereich zugute, aber auch sonst können Sie ganz gut einschätzen, wer Ihr Vertrauen verdient und wo Sie lieber vorsichtig sind. In der Freizeit mögen Sie es gern ein wenig ruhiger, Sie genießen es, im Garten zu arbeiten, zu dekorieren oder für Ihre Familie zu kochen: Hier fühlen Sie sich wirklich geborgen!
Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Dezember (lukrative Angebote), 10. – 12. März (Liebesglück), 20. – 22. September (Lotto spielen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Pflichtbewusstsein und Klarheit.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.
An diesem Tag geboren: Monica Bellucci, Martina Hingis, Udo Jürgens, Truman Capote.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich finanzielle Probleme langsam, aber sicher lösen.
Das Geburtstagshoroskop für den 1. Oktober
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond im Quadrat warnt davor, die Dinge übers Knie brechen zu wollen. Ignorieren Sie die Ratschläge anderer nicht einfach, überlegen Sie erst, ob nicht vielleicht doch etwas dran ist. Bei manchen Dingen ist eben Geduld gefragt, am Ende wird es doch noch so klappen wie gewünscht.
Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Januar (Hoffnung), 18. – 20. Juni (Klarheit bekommen), 28. – 30. Juli (Lebensfreude).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreative Talente, Humor und Charme.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin ganz bei mir.
An diesem Tag geboren: Klaus Wowereit, André Rieu, Walter Matthau, William Boeing, Karl VI., Vladimir Horowitz.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie immer, wenn es darauf ankommt, die richtige Entscheidung treffen.
Das Geburtstagshoroskop für den 2. Oktober
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den folgenden zwölf Monaten sind Sie gelassener denn je. Sie wissen, dass Sie nichts Wichtiges verpassen. Sonne und Mond stehen günstig, das bedeutet, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Und so treten Sie souverän und besonnen auf, hören mehr auf Ihr Bauchgefühl als auf irgendwelche Einflüsterungen. Das ist nicht die schlechteste Entscheidung, Sie spüren genau, was richtig ist und was falsch.
Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Januar (gut für Finanzen), 7. – 9. Mai (Talente an sich entdecken), 22. – 24. September (gute Gespräche).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Sprachliches Geschick, Einfühlungsvermögen und eine sympathische Ausstrahlung.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.
An diesem Tag geboren: Mahatma Gandhi, Sting, Graham Greene.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Menschen, die in Ihr Leben treten und die Ihnen viel Freude bereiten.
Das Geburtstagshoroskop für den 3. Oktober
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank des Monds haben Sie viel Energie, da wollen Sie nicht immer nur abends vor dem Fernseher sitzen. Richtig so, vielleicht schließen Sie sich ja einem Sportverein an oder gehen öfter mal tanzen. Da kommt die eine oder andere neue Bekanntschaft gerade recht. Lassen Sie sich inspirieren, es tut Ihnen gut, mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen und etwas anderes auszuprobieren, Sie werden über sich selbst staunen!
Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Oktober (sich weiterbilden), 22. – 24. Juni (neue Kontakte), 8. – 10. August (neue Chancen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Energie für neue Vorhaben und die Fähigkeit, loszulassen.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird von Tag zu Tag besser.
An diesem Tag geboren: Clive Owen, Gore Vidal, Eleonora Duse, Carl von Ossietzky, Claudio Pizarro.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Ideen bringen Sie im Job ein ganzes Stück weiter.
Das Geburtstagshoroskop für den 4. Oktober
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Merkur reißen Sie im nächsten Lebensjahr immer wieder mal aus der Routine heraus. Und das Schönste: Sie finden es gar nicht so schlecht. Der Alltag wird bunter, Sie lernen stets etwas Neues dazu. Vielleicht besuchen Sie einen Computerkurs oder melden sich bei einer Zumba-Gruppe an. Wer weiß, vielleicht gibt es auch beruflich eine Veränderung.
Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Dezember (kreative Phase), 8. – 10. Mai (Lebensfreude), 8. – 10. August (neue Chancen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Impulse im beruflichen und privaten Bereich.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für eine neue Chance.
An diesem Tag geboren: Luis Trenker, Buster Keaton, Christoph Waltz, Susan Sarandon, Charlton Heston.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie von größeren Problemen verschont werden.
Das Geburtstagshoroskop für den 5. Oktober
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das sind ganz wundervolle Aussichten für das nächste Lebensjahr: Der Fische-Mond sorgt für mehr Harmonie und Wohlbefinden im Alltag. Sie nehmen sich regelmäßig Zeit, um Kraft zu tanken, sei es nun für ein Wellness-Wochenende, ein paar Stunden im Garten, beim Meditieren, Kochen oder Malen. Das lädt die Batterien auf und so schaffen Sie Ihr Pensum ganz locker, ohne Hektik oder Anstrengung. Bestimmt gelingt Ihnen so mancher Etappensieg!
Ihre besten Zeiten: 13. – 15. März (gute Ideen), 8. – 10. Mai (Lotto spielen), 23. – 25. September (Vertrauen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin stark und frei.
An diesem Tag geboren: Kate Winslet, Denis Diderot, August Lafontaine, Paola Felix, Bob Geldof.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Freund*innen, die für Ihre Zukunft von Bedeutung sein werden.
