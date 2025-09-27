Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben im nächsten Lebensjahr starke kosmische Helfer an Ihrer Seite: Sonne und Merkur helfen Ihrem beruflichen und finanziellen Glück ein wenig auf die Sprünge: Vielleicht finden Sie einen lukrativen Zweitjob, vielleicht ergibt sich die Chance auf eine Verbesserung am Arbeitsplatz oder man gibt Ihnen Tipps, wie Sie bei Behörden und Banken das Beste erreichen.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Januar (interessante Möglichkeiten), 10. – 12. März (gutes Gelingen), 18. – 20. März (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Praktischer Verstand, Disziplin und ein gutes Auge für Details.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Lech Walesa, Per Mertesacker, Walther Rathenau.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: In der Liebe ergeben sich interessante Möglichkeiten.