Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 1. Oktober 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 29. September bis 5. Oktober 2025: Das Geheimnis gesunder Haut

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 1. Oktober 2025!

Die Zahl 01 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Foto: Redaktion Astrowoche
Beim Sport nicht übertreiben

Zu Hautproblemen neigen bei Steinbock-Mond besonders Menschen mit viel Krebs-, Waage-, Steinbock- und Widder-Energie. Der Steinbock-Mond kann dazu führen, dass sich Hautleiden wie Akne, Schuppenflechte und Ekzeme auch schnell verschlimmern können. Beugen Sie rechtzeitig vor. Vermeiden Sie Allergie auslösende Stoffe. Zu Bänderrissen und Meniskus-Schäden kann es bei den Zeichen mit Widder- und Waage-Energie kommen. Passen Sie beim Sport auf. Hühneraugen und eingewachsene Nägel lassen sich leichter entfernen. Operationen im Bereich der Knie und Knochen sollten nur in dringenden Fällen erfolgen.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie Ihrer Haut eine Gesichtsmaske.

Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 30. September 2025
Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 2. Oktober 2025
