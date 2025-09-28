Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 1. Oktober 2025

Beim Sport nicht übertreiben

Zu Hautproblemen neigen bei Steinbock-Mond besonders Menschen mit viel Krebs-, Waage-, Steinbock- und Widder-Energie. Der Steinbock-Mond kann dazu führen, dass sich Hautleiden wie Akne, Schuppenflechte und Ekzeme auch schnell verschlimmern können. Beugen Sie rechtzeitig vor. Vermeiden Sie Allergie auslösende Stoffe. Zu Bänderrissen und Meniskus-Schäden kann es bei den Zeichen mit Widder- und Waage-Energie kommen. Passen Sie beim Sport auf. Hühneraugen und eingewachsene Nägel lassen sich leichter entfernen. Operationen im Bereich der Knie und Knochen sollten nur in dringenden Fällen erfolgen.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie Ihrer Haut eine Gesichtsmaske.