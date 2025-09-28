Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 2. Oktober 2025
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 2. Oktober 2025!
Unruhe macht zu schaffen
An Wassermann-Tagen ist der Geist beweglich und voller Ideen. Für viele Zeichen ist dies aber mit Unruhe verbunden. Umbrüche oder flexibel reagieren zu müssen, das ist für so manche ein richtiges Gräuel, das sich auf die Nerven auswirkt. Man wandert schlaflos durch die Nacht, bekommt Magenkribbeln und hat das Gefühl, nichts auf die Reihe zu bekommen. Vor allem die Zeichen mit Löwe-, Skorpion- und Stier-Energie reagieren an diesen Lufttagen so. Für sie gilt: Ruhe bewahren und mit Entspannungsübungen vorbeugen. Sie müssen sich ja nicht der Hektik anschließen. Gönnen Sie sich ein Entspannungsbad und streifen Sie den Stress des Tages ab.
Tipp des Tages:
Baldriantee hilft gegen Schlaflosigkeit.