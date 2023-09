Engelszahlen: Bedeutung, Zahlenfolgen und wie sie Ihr Leben bereichern können

In der Numerologie gelten die Engelszahlen als spirituelle Botschaft der Engel bzw. des Universums, um Sie auf kommende Ereignisse in Ihrem Leben hinzuweisen oder Ihnen eine wichtige Nachricht zu übermitteln. Es heißt, wer den Engelszahlen häufig begegnet, der befindet sich auf einem spirituellen Weg und erhält so Zeichen und Unterstützung aus der geistigen Welt.

Doch wie hängen Zahlen mit spirituellen Botschaften zusammen? In der Numerologie haben unterschiedliche Zahlen schon immer besondere Bedeutungen. Jede Zahl steht für ein anderes Thema, das in Ihrem Leben wichtig ist oder werden könnte. So haben auch die Engelzahlen bestimmte Bedeutungen. Wenn Ihnen eine Engelszahl sehr häufig begegnet, so geht man davon aus, dass das eine Art der Engel und des Universums ist, mit Ihnen zu kommunizieren.