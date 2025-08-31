Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 4. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 1. bis 7. September 2025: Kennen Sie Reiki?
Die magische Kraft von Reiki
Heute trifft sich der Mond mit Neptun im Sextil, mit Uranus im Trigon und mit Pluto in Konjunktion. Diese Mond-Energie ist gut, um sich mit alternativen Heilmethoden zu befassen. Besorgen Sie sich vielleicht mal eine passende Lektüre, z. B. über Reiki oder über die Heilkraft der Aromaöle oder der Heilsteine. Gegen Mittag ist der Mond im Zeichen Wassermann angekommen. Die Zeit ist jetzt günstig, um Krampfadern vorzubeugen. Der ideale Sport für gesunde Venen ist Radfahren, Schwimmen, Walken und Wandern. Gefährdet sind aktuell die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Skorpion- und Stier-Energie.
Tipp des Tages:
Schwimmen stärkt die Venen.