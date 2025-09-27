präsentiert von WUNDERWEIB.de
Die besten Lotto-Zeiten

Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Möchten Sie wissen, wann Ihre Sterne das große Los für Sie bereithalten? Mit unserem wöchentlichen Lotto-Horoskop finden Sie heraus, wann Ihre Gewinnchancen besonders gut stehen und zu welchem Zeitpunkt Sie Ihr Glück am besten herausfordern können. Nicht jedes Sternzeichen erlebt gleichzeitig einen Glücksmoment – die Einflüsse der Planeten sind individuell. Unser kostenloses Horoskop verrät Ihnen, wann für Sie persönlich die besten Aussichten bestehen und welche Stunde dafür günstig ist.

Auch Ihre persönlichen Glückszahlen sowie hilfreiche Tipps zu Farben und Begegnungen, die Ihr Glück fördern, erhalten Sie bei uns – für eine Woche voller positiver Impulse und neuer Chancen!

Ihre Glückszahlen finden Sie hier: Ihre Glücksbringer für diese Woche

Der Lotto-Tipp für den Widder

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 2.10. um 17 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Stier

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 5.10. um 19 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Zwilling

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 3.10. um 15 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Krebs

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 30.9. um 20 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Löwen

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 23.9. um 20 Uhr.

Der Lotto-Tipp für die Jungfrau

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 29.9. um 16 Uhr.

Der Lotto-Tipp für die Waage

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 2.10. um 17 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Skorpion

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 5.10. um 19 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Schützen

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 2.10. um 15 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Steinbock

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 30.9. um 20 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Wassermann

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 1.10. um 22 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Fisch

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 29.9. um 16 Uhr.

Artikelbild und Social Media: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock

