Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 3. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 1. bis 7. September 2025: Kennen Sie Reiki?
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 3. September 2025!
Sie brauchen gute Nerven heute
Merkur und Uranus im Quadrat sorgen für eine Menge Unruhe. Unerwarteter Besuch oder ständiges Telefonklingeln zehrt an den Nerven. Im Job nimmt der Berg Arbeit kein Ende. Man kommt an seine Grenzen und Verspannungen sind die Folge. Wer den Tag in Ruhe verbringen wollte, wird jetzt eines besseren belehrt. Nehmen Sie es aber dennoch gelassen, gegen Nachmittag wird es dann auch wieder ruhiger. Mond und Mars verbinden sich im Quadrat und die Gefahr einer Erkältung ist höher als sonst. Gefährdet sind die Zeichen mit Steinbock-, Waage, Widder- und Krebs-Energie.
Tipp des Tages:
Ein warmes Bad lockert verspannte Gelenke.